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В канун Дня Победы автобус-музей «Цветы Великой Победы» отправляется по городам Белоруссии
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В канун Дня Победы автобус-музей «Цветы Великой Победы» отправляется по городам Белоруссии 

ТАСС 3 часа назад
МИНСК, 7 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Автобус-музей «Цветы Великой Победы» отправляется в путешествие по городам Белоруссии. Об этом сообщил Белорусский республиканский союз молодежи.
Совместный патриотический проект молодежной, профсоюзной и ветеранской организаций уже стал традиционным. Он направлен на сохранение преемственности поколений, исторической правды о Великой Отечественной войне.
Акция стартует в понедельник у стелы «Минск — город-герой». Затем автобус проследует к парку «Победы» на Комсомольском озере, где будет доступен для посещения. В последующие два дня выставку можно посетить у Центрального Дома офицеров и на Октябрьской площади белорусской столицы. В экспозиции необычного музея — макеты и муляжи оружия, элементы снаряжения, амуниции и военной униформы, коллекция головных уборов, предметы военного быта, документы и награды участников Великой Отечественной войны. Многие из них предоставлены военно-историческим клубом «Патриот» из Мозыря и Музеем комсомольского и молодежного движения Белоруссии. Посетители выставки увидят раритетные патефон и пластинки с советскими довоенными и послевоенными песнями, уникальную карту-схему оперативной обстановки начального периода Великой Отечественной войны, выполненную вручную белорусским археологом Владимиром Исаенко, редкую литературу с разнообразным картографическим материалом из серии «Библиотечка офицера».
Кроме того, благодаря современным технологиям — «виртуальному кинозалу» с креслами-трансформерами и очкам виртуальной реальности — можно стать своего рода очевидцами исторических событий. Просмотреть короткометражку, созданную в рамках инициативы «Помним все» (белорусской компанией Wargaming совместно с военно-патриотическим парком «Патриот») с участием реальных героев, ветеранов-танкистов, одновременно смогут четыре человека.
Передвижную выставку увидят и жители областных центров республики. В Год малой родины, который объявлен в 2018 году в Белоруссии, маршрут автобуса-музея пройдет по городам республики. Вход в интерактивный музей бесплатный, каждый желающий может взять в руки экспонаты, примерить военную форму, сделать фото на память.
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