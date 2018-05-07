В канун Дня Победы автобус-музей «Цветы Великой Победы» отправляется по городам Белоруссии

Совместный патриотический проект молодежной, профсоюзной и ветеранской организаций уже стал традиционным. Он направлен на сохранение преемственности поколений, исторической правды о Великой Отечественной войне.

Акция стартует в понедельник у стелы «Минск — город-герой». Затем автобус проследует к парку «Победы» на Комсомольском озере, где будет доступен для посещения. В последующие два дня выставку можно посетить у Центрального Дома офицеров и на Октябрьской площади белорусской столицы. В экспозиции необычного музея — макеты и муляжи оружия, элементы снаряжения, амуниции и военной униформы, коллекция головных уборов, предметы военного быта, документы и награды участников Великой Отечественной войны. Многие из них предоставлены военно-историческим клубом «Патриот» из Мозыря и Музеем комсомольского и молодежного движения Белоруссии. Посетители выставки увидят раритетные патефон и пластинки с советскими довоенными и послевоенными песнями, уникальную карту-схему оперативной обстановки начального периода Великой Отечественной войны, выполненную вручную белорусским археологом Владимиром Исаенко, редкую литературу с разнообразным картографическим материалом из серии «Библиотечка офицера».

Кроме того, благодаря современным технологиям — «виртуальному кинозалу» с креслами-трансформерами и очкам виртуальной реальности — можно стать своего рода очевидцами исторических событий. Просмотреть короткометражку, созданную в рамках инициативы «Помним все» (белорусской компанией Wargaming совместно с военно-патриотическим парком «Патриот») с участием реальных героев, ветеранов-танкистов, одновременно смогут четыре человека.

Передвижную выставку увидят и жители областных центров республики. В Год малой родины, который объявлен в 2018 году в Белоруссии, маршрут автобуса-музея пройдет по городам республики. Вход в интерактивный музей бесплатный, каждый желающий может взять в руки экспонаты, примерить военную форму, сделать фото на память.