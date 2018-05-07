Пашинян встретил в аэропорту Еревана вокалиста рок-группы System of a Down

Ранее Пашинян заявил, что Танкян прибудет в Ереван 7 мая. Он сообщил, что из аэропорта вместе с исполнителем направится на площадь Республики, где примерно в 21.00 (20.00 мск) они выступят обращением и сообщат о планах оппозиции на 8 мая — день выборов премьера. Ранее Танкян назвал торжеством справедливости отставку премьера Армении под давлением акций гражданского неповиновения. В видеообращении музыкант призвал конкретизировать требования участников акции протеста, в частности представить пакет реформ для искоренения коррупции, загрязнения окружающей среды, а также продолжить мирное сопротивление, избегая ловушек провокаторов.

Танкян заявил журналистам, что возлагает большие надежды на Пашиняна. По его словам, активность Пашиняна родилась благодаря воле народа.

Восьмого мая парламент Армении вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями «Елк» (Исход), «Блока Царукян» и «Дашнакцутюна». Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. Для избрания Пашиняну нужны голоса как минимум шести депутатов от РПА. Правящая партия уже обещала обеспечить избрание премьера.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.