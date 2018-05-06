В Гомеле пройдет совместная коллегия СК Армении, России и Белоруссии

"Командировать 14-20 мая в белорусский город Гомель председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна для участия в третьей коллегии СК Армении, России и Белоруссии и проводимых в ее рамках мероприятиях", — говорится в решении врио премьер-министра Карена Карапетяна , размещенном на сайте правительства.

По данным пресс-службы, в состав армянской делегации войдут также начальник управления СК по Еревану Джон Фархоян и старший следователь отдела обеспечения международных запросов ведомства Тигран Потикян.

Заседания первых двух коллегий Следственных комитетов трех стран состоялись в апреле и октябре 2017 года в Санкт-Петербурге и Ереване.