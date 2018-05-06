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В Гомеле пройдет совместная коллегия СК Армении, России и Белоруссии
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В Гомеле пройдет совместная коллегия СК Армении, России и Белоруссии 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Глава армянского Следственного комитета Агван Овсепян примет участие в третьей совместной коллегии СК Армении, России и Белоруссии, которая пройдет в Гомеле через неделю, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Командировать 14-20 мая в белорусский город Гомель председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна для участия в третьей коллегии СК Армении, России и Белоруссии и проводимых в ее рамках мероприятиях", — говорится в решении врио премьер-министра Карена Карапетяна, размещенном на сайте правительства.
По данным пресс-службы, в состав армянской делегации войдут также начальник управления СК по Еревану Джон Фархоян и старший следователь отдела обеспечения международных запросов ведомства Тигран Потикян.
Заседания первых двух коллегий Следственных комитетов трех стран состоялись в апреле и октябре 2017 года в Санкт-Петербурге и Ереване.
В ходе ереванской встречи руководители СК Армении, России и Белоруссии Агван Овсепян, Александр Бастрыкин и Иван Носкевич подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на углубление взаимодействия в сферах применения новых методов экспертиз и достижений в криминалистике на этапе досудебного производства, профессиональной переподготовки специалистов, проведения научно-практических семинаров, научных конференций, обмене опытом в других областях.
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