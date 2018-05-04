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Минск договорился с Москвой по продуктам
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Минск согласовал с Москвой прогнозные балансы поставок продуктов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия и Россия согласовали прогнозные балансы взаимных поставок продовольствия на 2018 год, сообщил в пятницу начальник главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
В конце апреля по итогам переговоров с российской стороной в формате видеоконференции Богданов отмечал, что аграрные ведомства Белоруссии и России согласовали практически все позиции прогнозных балансов взаимных поставок мясомолочной продукции на 2018 год. По его словам, стороны согласовали балансы по объемам поставки сухого цельного молока, масла, сыра, творога, концентрированного молока и цельномолочной продукции, а также мясной продукции. Осталось согласовать объемы поставок сухого обезжиренного молока и сыворотки.
"Балансы по молоку согласованы. Мы доказали, что способны слышать друг друга и договариваться", — написал Богданов в Facebook по итогам очередного раунда переговоров в формате видеоконференции.
Он заявил об успешном завершении переговоров по согласованию прогнозных балансов.
Представитель министерства уточнил, что речь идет о прогнозных показателях на 2018 год. Конкретные объемы Богданов не назвал. Документальное оформление договоренностей в Минске надеялись осуществить в ходе визита российской делегации в Белоруссию после майских праздников.
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