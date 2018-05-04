Бывший оппозиционный депутат назначен советником президента Армении

"Назначить Тевана Погосяна советником президента Республики Армения", — говорится в сообщении на президентском сайте.

Погосян возглавлял ряд общественных организаций, в частности, был исполнительным директором Международного центра человеческого развития и Армянской атлантической ассоциации.