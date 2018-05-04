Бывший оппозиционный депутат назначен советником президента Армении 

ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего депутата от оппозиционной фракции «Наследие» Тевана Погосяна своим советником, сообщили в пресс-службе президента.
"Назначить Тевана Погосяна советником президента Республики Армения", — говорится в сообщении на президентском сайте.
Погосян возглавлял ряд общественных организаций, в частности, был исполнительным директором Международного центра человеческого развития и Армянской атлантической ассоциации.
В 2012-2017 годах он был членом армянского парламента, входил в состав оппозиционной фракции «Наследие», возглавляемой первым министром иностранных дел Армении Раффи Ованнисяном.