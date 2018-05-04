Ещё
Ученики школы Еревана потребовали уволить директора, не пускавшую их на акции протеста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики школы Еревана потребовали уволить директора, не пускавшую их на акции протеста 

360tv.ru 35 минут назад
Несколько сотен учащихся общеобразовательной школы № 11 имени Монте Мелконяна в Ереване провели акцию протеста. Лозунгом акции стало требование уволить директора учебного заведения Рузанну Азизян. Об этом сообщил «Интерфакс».
Волну протеста вызвали не строгость руководителя и не плохие оценки в дневниках. Участвующие в акции школьники, которых поддержали их родители, утверждают, что директор не разрешала учащимся участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьера Армении Николом Пашиняном.
По их словам, она насильно удерживала учеников в школе.
Известно, что директор школы является членом правящей Республиканской партии и однокурсницей экс-премьера страны Сержа Саргсяна.
Спикер парламента Армении Ара Баблоян в знак протеста против заявления Пашиняна о детях и их правах во время митингов покинул зал заседаний. Негодование спикера вызвали слова политика о том, что дети — такие же граждане страны, как и взрослые, и наравне с ними должны иметь право на принятие решений.
360tv.ru: последние новости
Пашинян призвал сторонников отказаться от акций протеста 3 мая Выборы нового премьера Армении назначены на 8 мая Назарбаев назвал отношения с Россией «образцовыми»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем347
Найдено тело писателя Сергея Сакина22
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову139
«За что они боролись, на то и напоролись»131
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение