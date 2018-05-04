Ученики школы Еревана потребовали уволить директора, не пускавшую их на акции протеста

Несколько сотен учащихся общеобразовательной школы № 11 имени Монте Мелконяна в Ереване провели акцию протеста. Лозунгом акции стало требование уволить директора учебного заведения Рузанну Азизян. Об этом сообщил «Интерфакс». Волну протеста вызвали не строгость руководителя и не плохие оценки в дневниках. Участвующие в акции школьники, которых поддержали их родители, утверждают, что директор не разрешала учащимся участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьера Армении Николом Пашиняном. По их словам, она насильно удерживала учеников в школе. Известно, что директор школы является членом правящей Республиканской партии и однокурсницей экс-премьера страны Сержа Саргсяна Спикер парламента Армении Ара Баблоян в знак протеста против заявления Пашиняна о детях и их правах во время митингов покинул зал заседаний. Негодование спикера вызвали слова политика о том, что дети — такие же граждане страны, как и взрослые, и наравне с ними должны иметь право на принятие решений.