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Лукашенко уволил министра энергетики
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Лукашенко уволил министра энергетики 

Газета.Ru 43 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности министра энергетики Владимира Потупчика. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.
"Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", — говорится в сообщении.
В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГБ Валерий Вакульчик объяснил, что Потупчик снят с должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса, передает «БелТА».
"Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли", — рассказал глава белорусского КГБ.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут создать министерство цифровой экономики.
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