Лукашенко уволил министра энергетики

"Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", — говорится в сообщении.

В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГБ Валерий Вакульчик объяснил, что Потупчик снят с должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса, передает «БелТА».

"Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли", — рассказал глава белорусского КГБ.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут создать министерство цифровой экономики.