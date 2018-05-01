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В центре Еревана протестующие собираются на митинг
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В центре Еревана протестующие собираются на митинг 

РИА Новости 1 мая 2018
ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Сотни протестующих во вторник пришли на площадь Республики в Ереване, где в 10.00 мск начнется митинг, участники акции продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости.
Национальное собрание (парламент) Армении 1 мая на специальном заседании проведет выборы премьер-министра страны. Единственным кандидатом стал лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян.
Участники акции собираются возле больших экранов, установленных на площади Республики. На экранах планируется трансляция заседания парламента, на котором, как ожидается, изберут премьера страны. Оппозиционеры держат национальные флаги, многие гудят в дудки. Люди продолжают прибывать на площадь.
По центральным улицам армянской столицы ездят автомобили и сигналят, на большинстве из них прикреплены флаги Армении.
В центре Еревана наблюдается небольшое количество полицейских. Обстановка в центре армянской столицы в целом спокойная.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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