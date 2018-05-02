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Протестующие в Армении оппозиционеры разблокировали дороги и готовятся к митингу
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Протестующие в Армении оппозиционеры разблокировали дороги и готовятся к митингу 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕРЕВАН, 2 мая. /ТАСС/. Активисты оппозиции в Армении в среду разблокировали основные дороги в Армении и ожидают начала митинга на площади Республики в Ереване. К этим действиям их призвал лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян.
"Мы должны разблокировать все дороги, чтобы люди смогли прийти на демонстрацию на площадь Республики", — заявил Пашинян и также добавил, что «каждую минуту ждет новых новостей от властей».
"По-любому, у нас есть несколько версий, и все они идут к поражению Республиканской партии", — отметил Пашинян.
1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции на выборах премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса. После этого Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения.
Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.
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