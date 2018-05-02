Протестующие в Армении оппозиционеры разблокировали дороги и готовятся к митингу

ЕРЕВАН , 2 мая. / ТАСС /. Активисты оппозиции в Армении в среду разблокировали основные дороги в Армении и ожидают начала митинга на площади Республики в Ереване. К этим действиям их призвал лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян

"Мы должны разблокировать все дороги, чтобы люди смогли прийти на демонстрацию на площадь Республики", — заявил Пашинян и также добавил, что «каждую минуту ждет новых новостей от властей».

"По-любому, у нас есть несколько версий, и все они идут к поражению Республиканской партии ", — отметил Пашинян.

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции на выборах премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса. После этого Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения.

Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.