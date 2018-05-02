В Ереване протестующие перекрыли вход в министерства

Заместитель начальника полиции Армении Валерий Осипян пытается уговорить демонстрантов разблокировать входы в ряд министерств.

На данный момент демонстранты устроили сидячую акцию у зданий министерств, а также перекрыли дороги машинами.