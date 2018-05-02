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В Ереване протестующие перекрыли вход в министерства
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В Ереване протестующие перекрыли вход в министерства 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Ереване протестующие перекрыли входы в министерство образования и науки, диаспоры и ряд других, передает Sputnik Армения.
Заместитель начальника полиции Армении Валерий Осипян пытается уговорить демонстрантов разблокировать входы в ряд министерств.
На данный момент демонстранты устроили сидячую акцию у зданий министерств, а также перекрыли дороги машинами.
Ранее сторонники лидера протестов в Армении Никола Пашиняна начали блокировать дорогу в аэропорт Еревана. Никол Пашинян призвал своих сторонников снова возобновить тотальные акции гражданского неповиновения, блокировать дороги и пути к аэропорту. Госслужащих Армении лидер оппозиции призвал начать всеобщую забастовку.
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