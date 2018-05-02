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Минобороны Армении выступило с требованием
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Минобороны Армении выступило с требованием 

ТАСС 3 минуты назад
Фото: Reuters
Министерство обороны Армении требует от демонстрантов не препятствовать передвижению служебных машин оборонного ведомства. Об этом сообщил пресс-секретарь минобороны республики Арцрун Оганнисян на своей странице в Facebook в среду.
"Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, министерство обороны Армении и вооруженные силы продолжают обеспечивать защиту нашей родины. Необходимо обеспечить бесперебойное перемещение военных машин и военных колонн по всей республике без каких-либо препятствий", — отметил пресс-секретарь оборонного ведомства.
Как сообщалось ранее, несколько сотен студентов в среду утром перекрыли центральные улицы Еревана — в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки. По данным местных СМИ, протестующие также перекрыли улицы и проспекты и в спальных районах столицы. Демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг — Север и Арарат — Ереван.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян.
>> В Армении началась тотальная блокировка
1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.
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