В Армении оппозиция перекрыла все основные дороги

Армении с раннего утра 2 мая оппозиция перекрыла основные дороги, включая железнодорожную ветку Ереван-Гюмри, а также трассу от столицы к озеру Севан и дорогу, связывающую Армению и Грузию

Блокирована и дорога из центра Еревана в международный аэропорт Звартноц. Из-за перекрытия люди вынуждены идти пешком в аэропорт. Об этом сообщают местные СМИ.

Минобр, Минкульт. В самом Ереване движение также практически заблокировано. Протестующие перекрыли и подъезды к ряду министерств, в числе которых Минюст

При этом Минобороны Армении заявило, что «необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение автомобилей с номерами МО и колонн по всей территории страны. Эти передвижения должны осуществляться бесперебойно, без каких-либо препятствий и своевременно».

Акция началась после того, как 1 мая парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра — 56 депутатов из 103 проголосовали против.

В связи с ситуацией глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй призвал «власти и оппозицию действовать в законных рамках, искать пути решения во взаимопонимании и согласии, исключить возможность столкновений».