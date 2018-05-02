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В Армении оппозиция перекрыла все основные дороги
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В Армении оппозиция перекрыла все основные дороги 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
В Армении с раннего утра 2 мая оппозиция перекрыла основные дороги, включая железнодорожную ветку Ереван-Гюмри, а также трассу от столицы к озеру Севан и дорогу, связывающую Армению и Грузию.
Блокирована и дорога из центра Еревана в международный аэропорт Звартноц. Из-за перекрытия люди вынуждены идти пешком в аэропорт. Об этом сообщают местные СМИ.
В самом Ереване движение также практически заблокировано. Протестующие перекрыли и подъезды к ряду министерств, в числе которых Минюст, Минобр, Минкульт.
При этом Минобороны Армении заявило, что «необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение автомобилей с номерами МО и колонн по всей территории страны. Эти передвижения должны осуществляться бесперебойно, без каких-либо препятствий и своевременно».
Акция началась после того, как 1 мая парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра — 56 депутатов из 103 проголосовали против.
В связи с ситуацией глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй призвал «власти и оппозицию действовать в законных рамках, искать пути решения во взаимопонимании и согласии, исключить возможность столкновений».
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