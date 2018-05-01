Армен Саргсян призвал политические силы страны действовать в рамках закона

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические и общественные силы страны действовать в рамках закона.

«Сегодня внимание армян Армении, Арцаха, диаспоры и всего мира приковано к Еревану . В этот решающий момент призываю всех — депутатов парламента, весь государственный аппарат, различные слои общественности, молодежь проявить высокую гражданскую ответственность и здравомыслие, оставаться в рамках закона и конституции при любых действиях во имя нашего государства и народа», — сообщается в призыве главы государства.

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