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Армен Саргсян призвал политические силы страны действовать в рамках закона
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Армен Саргсян призвал политические силы страны действовать в рамках закона 

Мир24 43 минуты назад
Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические и общественные силы страны действовать в рамках закона.
«Сегодня внимание армян Армении, Арцаха, диаспоры и всего мира приковано к Еревану. В этот решающий момент призываю всех — депутатов парламента, весь государственный аппарат, различные слои общественности, молодежь проявить высокую гражданскую ответственность и здравомыслие, оставаться в рамках закона и конституции при любых действиях во имя нашего государства и народа», — сообщается в призыве главы государства.
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