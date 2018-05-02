Эксперты согласовали проект соглашения о сотрудничестве на Каспии 

Эксперты пяти прикаспийских государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркмении) согласовали проект соглашения о сотрудничестве в области транспорта в регионе Каспийского моря. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Виктор Олерский.
По его словам, с инициативой разработки такого документа выступил в 2015 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он напомнил, что выход к Каспийскому морю имеют Россия, Туркмения, Азербайджан, Иран, Казахстан. На прошлой неделе, по словам Олерского, эксперты всех прикаспийских государств завершили согласование соглашения, которое предполагается вынести на подписание в ходе предстоящего в этом году Каспийского саммита.