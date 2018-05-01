Будущий премьер Армении высказался о России

Россия и Армения останутся стратегическими союзниками. Такое заявление сделал, выступая во вторник на заседании парламента, лидер оппозиции Армении Никол Пашинян , единственный кандидат на пост премьер-министра республики.

"Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создает для этого угроз", — заявил он. "В случае выбора меня [премьер-министром] Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ", — отметил он также.

Дипломатические отношения между Арменией и Россией были установлены 3 апреля 1992 года. Между странами заключено более 270 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. Россия занимает первое место среди стран-инвесторов в экономику Армении.

В республике действует порядка 1,3 тыс. российских компаний (около трети всех совместных предприятий в Армении с иностранным капиталом).

Акции протеста

Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы, "чтобы никто не украл у народа победу". Он заявил об этом, выступая на внеочередном заседании парламента.

"Хочу очень четко заявить, вы (Республиканская партия — прим. ТАСС) не понимали и не понимаете ситуацию в Армении, — сказал он. — Предупреждаю, что толерантность народного движения может вызвать политическое цунами".

"Обращаюсь к народу: вашу победу хотят украсть, не оставайтесь дома и отправляйтесь на Площадь Республики и наводните города. Выходите на улицы", — заявил Пашинян.

Выборы в Армении

Введение системы идентификации избирателей по отпечаткам пальцев должно повысить прозрачность и честность предстоящих выборов в Армении, подчеркнул лидер оппозиции.

"Наше правительство будет считать своей главной миссией проведение честных и открытых выборов, — сказал он. — Мы должны исключить возможность повторного голосования. С этой целью будет создана единая система отпечатков пальцев".

Также, как считает Пашинян, полномочия премьер-министра, президента и парламента должны быть сбалансированы.

"Суперпремьерская система уже создана, и я считаю себя ответственным за то, чтобы ее уравновесить, — заявил он. — Я абсолютно уверен, что суперпремьер не должен существовать, а должна быть нормальная парламентская система, это исходит из интересов нашей страны".

"Президента фактически низвели до офисного работника. Это бьет по репутации и авторитету страны", — добавил он.

Кандидат в премьеры также выступил за изменение статуса полиции и Службы национальной безопасности (СНБ) и выделение их в отдельные министерства. " Однозначно, полиция и СНБ должны поменять свой статус и стать министерствами. Законодательные возможности для этого есть", — отметил Пашинян.

"Парламентский надзор за полицией и СНБ очень важен", — добавил он.

Переговоры с ЕС

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян обещает в случае избрания начать переговоры с Евросоюзом по отмене виз. "Мы будем углублять отношения с ЕАЭС и со странами ЕС. Будем делать все для граждан Армении для устранения требований визового въезда в страны ЕС, — сказал он. — Надеемся начать эти переговоры в ближайшем будущем".

"Соглашение [с ЕС] об углублении сотрудничества будет скоро ратифицировано", — отметил Пашинян.

Кроме того, по его словам, "дружеские отношения с США нуждаются в новом толчке, нацелены для этого предпринять шаги".

В эти минуты в парламенте Армении проходит специальное заседание для избрания премьер-министра страны. Никол Пашинян — лидер протестного движения — единственный кандидат на этот пост, ему все еще не хватает шести голосов для обеспечения простого большинства на выборах. Республиканская партия (58 из 105 мест в парламенте) пока не озвучила своих планов касательно предстоящего голосования.