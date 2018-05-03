Россия рассчитывает на решение разногласий в Армении путем политического диалога

"Продолжаем внимательно следить за внутриполитическими процессами в дружественной Армении. Рассчитываем, что все разногласия будут решаться в правовых, конституционных рамках путем конструктивного диалога между политическими силами республики, — отмечается в документе. — Это позволит как можно скорее восстановить стабильное функционирование государственных структур, нормальную жизнь общества".

На Смоленской площади также выразили настрой на дальнейшее развитие традиционно дружеских российско-армянских отношений. «Настроены на продолжение совместной работы по укреплению и развитию многогранного взаимовыгодного российско-армянского сотрудничества и союзнического взаимодействия в интересах народов обеих стран», — подчеркивается в заявлении.

С 13 апреля в Армении не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян . И. о. премьера был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост главы кабмина. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса. После этого Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.