Ещё
В Сети появилось заявление посла США в Армении против уличных акций протеста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилось заявление посла США в Армении против уличных акций протеста 

Деловая газета «Взгляд» 25 апреля 2018
Фото: ИА Regnum
Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что премьер страны не может избираться в ходе митинга на улице, однако впоследствии его слова были названы пресс-службой правительства Армении «результатом неверного перевода».
«Слова, приписанные Миллзу — результат неверного перевода комментариев посла и позиции правительства США. Как прежде заявлял посол, право народа Армении на мирные собрания и свободное выражение гарантируется конституцией Армении. Мы уверены, что они должны полноценно уважаться и формирование нового правительства должно произойти в результате добросовестных переговоров», — говорится в пресс-релизе посольства, передает РИА «Новости».
Ранее в среду пресс-служба приводила слова Миллза, который раскритиковал идею избрания премьера Армении в ходе митингов.
«Демонстрации и акции гражданского неповиновения являются нарушением закона. Я уверен, что путь демократии или ее укрепления не в том, чтобы кандидат избирался на улице, во время митинга», — заявлял Миллз, передает Sputnik.
Отметим, что ранее и.о премьера Армении Карен Карапетян сказал, что премьер-министр Армении может быть избран только в парламенте, а не на улице. Он также говорил, что если политические партии согласятся, то можно провести внеочередные выборы. До этого лидер оппозиции Никол Пашинян выражал готовность стать премьером Армении, если народ «возложит на него ответственность».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко потребовал от белорусов, чтобы не было как в Армении Пашинян отказался учитывать украинский опыт Власти Белоруссии обязали «тунеядцев» по полной платить за горячую воду и газ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом181
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением43
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ176
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам403
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение