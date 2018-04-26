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Саргсян перестанет возглавлять РПА
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Саргсян перестанет возглавлять РПА 

Национальная Служба Новостей 26 апреля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Серж Саргсян покидает пост председателя правящей Республиканской партии Армении. Такое решение принято по итогам его встречи с исполняющим обязанности главы правительства Кареном Карапетяном и депутатами фракции РПА. Бывший президент и экс-премьер Саргсян рассказал о том, почему 23 апреля решил уйти в отставку. Он также сформулировал свою позицию по дальнейшей активности республиканцев с целью достижения стабильности в Армении, отмечает Газета.ру. Кроме того, РПА приняла решение вступить в переговоры с представителями всех политических сил без предварительных условий.
Серж Саргсян, дважды занимавший пост президент Армении, был избран премьер-министром Национальным собранием 17 апреля, несмотря на массовые акции протеста. Оппозиция обвинила его в неэффективности управления страной. 23 апреля Саргсян объявил о своей отставке, после чего и.о. главы правительства был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян. На этот пост также претендует лидер оппозиции, депутат парламента от блока «Елк» Никол Пашинян. Сегодня, 26 апреля его сторонники возобновили массовые акции в Ереване. Они, в частности, перегородили ряд центральных улиц столицы Армении.
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