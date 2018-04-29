В Грузии терпимо относятся к русским 

Грузинские власти, прокомментировав в тему отношений с Россией, объявили об отсутствии конфронтации между народами двух стран. Соответствующее заявление пресс-службы правительства Грузии было распространено ив субботу Общественным телевидением страны.
«В условиях, когда Грузию посещает в год до 1,5 млн туристов из РФ, не зафиксирован ни один инцидент по этническому признаку», — уточняется в документе.
В сообщении говорится о том, что тема отношений двух стран была затронута в ходе встречи премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава грузинского правительства отметил, что «между народами двух стран нет какой-либо конфронтации».
По мнению премьера, «нормализация отношений с РФ возможна на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны, а также указал на то, что на этом направлении российское руководство не предпринимает каких-либо шагов».
Напомним, что о разрыве дипломатических отношений с РФ Грузия заявила 2 сентября 2008 года. Причиной такого шага стало «признание Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Министерство иностранных дел республики сообщило о сохранении консульских отношений с Россией.