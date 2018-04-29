СМИ сообщили о встрече депутата Госдумы Калашникова с Николом Пашиняном

Ранее делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении.