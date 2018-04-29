СМИ сообщили о встрече депутата Госдумы Калашникова с Николом Пашиняном 

ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников встречается в эти минуты в армянском парламенте с лидером протестов в Армении Николом Пашиняном, передают местные СМИ.
Согласно информации, во встрече принимают участие оппозиционные депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.
Ранее делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.