Мэр Еревана поручил восстановить поврежденное в дни протестов имущество 

ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Мэр Еревана Тарон Маргарян поручил соответствующим городским службам восстановить поврежденное в результате акций протеста имущество, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В ходе заседания Совета старейшин (горсовета) Еревана мэр Тарон Маргарян сообщил, что соответствующим службам даны поручения с целью восстановления городского имущества, поврежденного в последние дни в ходе организованных в столице митингов и акций гражданского неповиновения", — говорится в сообщении.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.