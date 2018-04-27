Мэр Еревана поручил восстановить поврежденное в дни протестов имущество

"В ходе заседания Совета старейшин (горсовета) Еревана мэр Тарон Маргарян сообщил, что соответствующим службам даны поручения с целью восстановления городского имущества, поврежденного в последние дни в ходе организованных в столице митингов и акций гражданского неповиновения", — говорится в сообщении.