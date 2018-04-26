Ещё
Лукьянов: заявления по ТАПИ всегда политизированы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукьянов: заявления по ТАПИ всегда политизированы 

Sputnik Узбекистан 47 минут назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Лукьянов\: сотрудничество по ТАПИ сблизит Туркменистан и Узбекистан
Президенты Узбекистана и Туркменистана в ходе двусторонних переговоров в Ташкенте договорились о сотрудничестве по ключевым вопросам, в том числе по строительству газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия. По словам узбекского лидера, инициатива главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова очень своевременна и несет огромные преимущества для всего региона.
Эксперт Григорий Лукьянов считает, что проект ТАПИ сложно реализовать по политическим причинам. Заявления всегда политизированы, отмечает он.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
Sputnik Узбекистан: последние новости
Forbes назвал самого богатого человека планеты: это уже не Билл Гейтс Как закончится сирийский поход Трампа Биография президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях156
Собчак смогла договориться с Киевом302
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»56
Россия успокоила «запуганных» морпехов США53
Макаревич снова оскорбил россиян1168
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение