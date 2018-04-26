И.о. премьера Армении призвал полицейских быть терпимее к демонстрантам

"Общественный порядок должен быть обеспечен и законы нужно соблюдать. Одновременно необходимо подчеркнуть важность сохранения терпимости во время массовых собраний и демонстраций", — заявил он.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.