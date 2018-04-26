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Ереван прокомментировал сообщения о срочной поездке главы МИД Армении в Москву
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Ереван прокомментировал сообщения о срочной поездке главы МИД Армении в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 17 часов назад
Фото: ИА Regnum
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Тигран Балаян прокомментировал сообщения о том, что исполняющий обязанности главы МИД Армении Эдвард Налбандян мог вылететь в Россию.
В МИД Армении подтвердили, что Налбандян вылетел в командировку, однако отказались уточнить, куда именно отправился министр, передает ТАСС.
По словам Балаяна, «не обо всех поездках главы МИД и их направлениях публично сообщается».
Напомним, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян на митинге в Ереване рассказал о секретных переговорах с представителями России. Российские дипломаты подтвердили факт встречи с лидерами протестов в Армении, раскрыв некоторые детали прошедших переговоров.
Пашинян также утверждает, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян на состоявшемся в среду совещании с министрами обороны и внутренних дел страны якобы отдал приказ о введении в республике чрезвычайного положения.
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