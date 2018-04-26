Ереван прокомментировал сообщения о срочной поездке главы МИД Армении в Москву

В МИД Армении подтвердили, что Налбандян вылетел в командировку, однако отказались уточнить, куда именно отправился министр, передает ТАСС

По словам Балаяна, «не обо всех поездках главы МИД и их направлениях публично сообщается».

Напомним, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян на митинге в Ереване рассказал о секретных переговорах с представителями России. Российские дипломаты подтвердили факт встречи с лидерами протестов в Армении, раскрыв некоторые детали прошедших переговоров.