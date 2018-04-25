И. о. главы МИД Армении вылетел в командировку 

ЕРЕВАН, 25 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы МИД Армении Эдвард Налбандян в среду вылетел в командировку. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь министерства Тигран Балаян в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Налбандян мог вылететь в Россию.
"Подтверждаю, что исполняющий обязанности министра вылетел в командировку", — сказал пресс-секретарь. При этом он отказался уточнить, куда именно поехал Налбандян, объяснив это тем, что «не обо всех поездках главы МИД и их направлениях публично сообщается».
В Армении уже больше недели не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. В среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн».