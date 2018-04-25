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И. о. главы МИД Армении вылетел в командировку
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И. о. главы МИД Армении вылетел в командировку 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 25 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы МИД Армении Эдвард Налбандян в среду вылетел в командировку. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь министерства Тигран Балаян в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Налбандян мог вылететь в Россию.
"Подтверждаю, что исполняющий обязанности министра вылетел в командировку", — сказал пресс-секретарь. При этом он отказался уточнить, куда именно поехал Налбандян, объяснив это тем, что «не обо всех поездках главы МИД и их направлениях публично сообщается».
В Армении уже больше недели не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. В среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн».
ТАСС: последние новости
Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку Республиканская партия Армении выдвинет своего кандидата на пост премьера Лукашенко и Саркисян обсудили ситуацию в Армении
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