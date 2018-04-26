Нового премьера Армении выберут 1 мая

Выборы нового премьер-министра Армении состоятся 1 мая, информирует ТАСС со ссылкой на действующего спикера местного парламента.

"1 мая парламент страны проведет специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра страны", — приводит слова председателя Национального собрания Ары Баблояна его пресс-служба.

Накануне Карапетян обратился к действующему президенту страны Армену Саркисяну с просьбой назначить внеочередные парламентские выборы и объявил о начале консультаций как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами республики для поиска путей выхода из кризиса. Он подчеркнул, что нынешнее положение в стране чревато негативными экономическими последствиями.

"Если будет так продолжаться, будем иметь экономические проблемы. Инвесторы уходят, объем туризма падает, интерес бизнесменов сократился. Приходим к этапу, когда восстановить все это будет очень сложно", — заявил и.о. премьера.

Ранее к скорейшему урегулированию ситуации призвали в посольстве РФ в Армении. Российские дипломаты передали свою просьбу на встрече с лидерам протестующих, выступив за конструктивный диалог с действующими властями и другими политическими силами.

"Сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Республики Армения", — написало посольство на своей странице в Facebook.