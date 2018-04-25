Северная Осетия будет развивать деловые и культурные отношения с Белоруссией

"Белоруссию и Осетию многое объединяет — осетины принимали участие в Великой Отечественной войне на территории Белоруссии, представители белорусской национальности живут и работают в Осетии. У нас существуют экономические связи, которые предстоит развивать, создавать новые предприятия. Мы открыты для сотрудничества в промышленной сфере, аграрном секторе. Многое можно сделать в сфере культуры. Мы с удовольствием примем на гастроли ваши театры, фольклорные и эстрадные коллективы и направим к вам свои", — сказал Битаров.

Во время пресс-тура делегация сообщества посетила мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане , совершила экскурсию по достопримечательностям Владикавказа, побывала в районах республики, а также познакомились с производственной деятельностью завода «Кетон», сотрудничающего с Могилевским химическим объединением.

Белорусская журналистка Елена Еловик от имени коллег рассказала, что от пребывания в Северной Осетии останутся самые яркие и незабываемые впечатления. «Мы почувствовали здесь себя желанными и дорогими гостями. Где бы мы ни были, с кем бы не встречались — везде нам рады. Мы в восторге от красоты души местных жителей, тронуты красотами Владикавказа и республики. Потрясены вашим уважением и бережным отношением к своей истории и историческому наследию, культуре, традициям. Самое главное, что мы поняли, — то, что народы разделить невозможно, поэтому хотелось бы больше человеческих связей», — сказала она.