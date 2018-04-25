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Северная Осетия будет развивать деловые и культурные отношения с Белоруссией
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Северная Осетия будет развивать деловые и культурные отношения с Белоруссией 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 25 апреля. /ТАСС/. Северная Осетия намерена развивать деловые, культурные и общественные взаимоотношения с Белоруссией. Об этом глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил на встрече с представителями сообщества белорусских и российских журналистов «Друзья — Сябры».
"Белоруссию и Осетию многое объединяет — осетины принимали участие в Великой Отечественной войне на территории Белоруссии, представители белорусской национальности живут и работают в Осетии. У нас существуют экономические связи, которые предстоит развивать, создавать новые предприятия. Мы открыты для сотрудничества в промышленной сфере, аграрном секторе. Многое можно сделать в сфере культуры. Мы с удовольствием примем на гастроли ваши театры, фольклорные и эстрадные коллективы и направим к вам свои", — сказал Битаров.
Во время пресс-тура делегация сообщества посетила мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане, совершила экскурсию по достопримечательностям Владикавказа, побывала в районах республики, а также познакомились с производственной деятельностью завода «Кетон», сотрудничающего с Могилевским химическим объединением.
Белорусская журналистка Елена Еловик от имени коллег рассказала, что от пребывания в Северной Осетии останутся самые яркие и незабываемые впечатления. «Мы почувствовали здесь себя желанными и дорогими гостями. Где бы мы ни были, с кем бы не встречались — везде нам рады. Мы в восторге от красоты души местных жителей, тронуты красотами Владикавказа и республики. Потрясены вашим уважением и бережным отношением к своей истории и историческому наследию, культуре, традициям. Самое главное, что мы поняли, — то, что народы разделить невозможно, поэтому хотелось бы больше человеческих связей», — сказала она.
Сообщество «Друзья — Сябры» было создано в 2016 году по инициативе известных на медийных площадках Союзного государства России и Белорусси журналистов. В рамках этого проекта представители СМИ обеих стран встречаются, обсуждают актуальные темы, общаются с журналистскими коллективами, посещают регионы Белоруссии и России.
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