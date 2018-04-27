Пашинян призвал не сравнивать протесты в Армении и «евромайдан» на Украине 

ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал не не сравнивать протесты в республике и «евромайдан» на Украине.
"Любое сравнение протестного движения в Армении с украинским майданом — результат неверного понимания ситуации. Это настолько очевидно, что и не стоит об этом говорить. Так как все происходило на ваших глазах", — заявил Пашинян журналистам.
По его словам, все финансовые источники оппозиции стопроцентно прозрачны и ее связи может проверить любой желающий.
"Это стопроцентно армянский процесс", — заявил он.