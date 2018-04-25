Оппозиционеры в Армении перекрыли «главную» дорогу

В Армении оппозиционеры перекрыли ведущую к аэропорту автомагистраль

Около ста сторонников оппозиции в среду с помощью машин перекрыли автомагистраль, ведущую из Еревана в международный аэропорт "Звартноц", сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Движение парализовалось, сотни машин не могут добраться до аэропорта и выехать оттуда в Ереван.

"Такая ситуация грубо нарушает права граждан на передвижение и создает серьезные неудобства. Мы призываем открыть дорогу", — по громкоговорителю обращаются к протестующим полицейские, несущие службу в этой местности, но активисты не откликаются на их призывы.

Многие пассажиры оставляют машины и пешком направляются в аэропорт, боясь опоздать на свои рейсы.

В среду утром оппозиционный лидер, депутат парламента Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения и сам возглавил одно из шествий протестующих.