Оппозиционеры в Армении перекрыли «главную» дорогу

Около ста сторонников оппозиции в среду с помощью машин перекрыли автомагистраль, ведущую из Еревана в международный аэропорт "Звартноц", сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Движение парализовалось, сотни машин не могут добраться до аэропорта и выехать оттуда в Ереван.
"Такая ситуация грубо нарушает права граждан на передвижение и создает серьезные неудобства. Мы призываем открыть дорогу", — по громкоговорителю обращаются к протестующим полицейские, несущие службу в этой местности, но активисты не откликаются на их призывы.
Многие пассажиры оставляют машины и пешком направляются в аэропорт, боясь опоздать на свои рейсы.
В среду утром оппозиционный лидер, депутат парламента Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения и сам возглавил одно из шествий протестующих.
Оппозиционные митинги и шествия в Ереване и других городах страны продолжились в среду, ситуация остается очень напряженной. В понедельник премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране. Оппозиция требует выбрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции — выбрать их лидера премьер-министром страны, оценивает как антиконституционные.