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Армянский министр подал в отставку и присоединился к протестующим
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Армянский министр подал в отставку и присоединился к протестующим 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку. Об этом «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода») сообщила его пресс-секретарь Астхик Мартиросян.
«Осознавая судьбоносность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством, я подаю в отставку с поста министра спорта и по делам молодежи», — говорится в заявлении Ростомяна.
Он также отметил, что, будучи сторонником партии «Процветающая Армения» (ППА), поддерживает призыв лидера ППА Гагика Царукяна к всенародной мобилизации и лично присоединяется к уличным протестам.
«Всех спортсменов и представителей мира спорта заверяю, что сегодня настало время для того, чтобы флаг Армении развевался на площади Республики над нашим народом. Моих коллег из [правящей] Республиканской партии и «Дашнакцутюн» призываю без колебаний присоединиться к народу и подчиниться его требованиям. На данный момент нет ничего важнее, чем найти мирный выход для нашей родины», — подчеркнул Ростомян.
24 апреля лидер армянской оппозиции, депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Он подчеркнул, что этот пост должен занять человек из народа, а не из правящей Республиканской партии, и заявил о намерении возглавить правительство страны.
Саргсян, с 2008 по 2018 годы занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.
Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.
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