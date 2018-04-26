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Таджикские депутаты ратифицировали соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в обеспечении деятельности плотины Фархадской ГЭС
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Таджикские депутаты ратифицировали соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в обеспечении деятельности плотины Фархадской ГЭС 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Душанбе, 25 апреля /Синьхуа/ — Сегодня депутаты нижней палата парламента Таджикистана ратифицировали соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в обеспечении деятельности плотины Фархадской ГЭС.
По словам первого заместителя министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султона Рахимзоды, согласно вышеназванному соглашению, обслуживание и финансирование Фархадской ГЭС будет осуществлять Узбекистан, а охрану объекта — Таджикистан.
"Данный объект на сегодняшний день остается важным стратегическим объектом и для Таджикистана, и для Узбекистана. Водохранилище Фархадской ГЭС орошает свыше 45 тыс. гектаров земель в северном Таджикистане и более 330 тыс. гектаров в Узбекистане", — отметил Шукурджон Зухуров, председатель нижней палаты парламента Таджикистана, выступая сегодня перед депутатами.
После почти 20-летнего спора по плотине Фархадской ГЭС Таджикистан и Узбекистан 9 марта 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве в обеспечении ее деятельности в ходе государственного визита президента Узбекистана в Душанбе. Стороны пришли к компромиссу: объект признается имуществом Узбекистана, земля, на которой он возведен, принадлежит Таджикистану. —0—
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