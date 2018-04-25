В Ереване начался марш по центру города

Утром в среду, 25 апреля, на Площади Республики в Ереване началась массовая акция протеста. Об этом сообщает News.am.

Пашинян призвал граждан возобновить протесты из-за сорвавшихся переговоров с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном

РИА Новости сообщает, что участники акции протеста начали несанкционированный марш по центру города.

В ожидании беспорядков. Полиция взяла под охрану все правительственные здания в центре Еревана. Пока, впрочем, в довольно расслабленном режиме. #Armenia #ArmeniaProtest pic.twitter.com/Zr9l3WUYeH— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) April 25, 2018

Карапетян обвинял Пашиняна в том, что тот в одностороннем порядке выдвинул новые условия о формате переговоров, повестке и способе освещения встречи.

Пашинян, в свою очередь, счел, что правящая Республиканская партия Армении с помощью отставки Саргсяна решила сохранить власть.

Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. 16 апреля Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.

Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний, 23 апреля его выпустили на свободу. Саргсян в тот же день сообщил о решении уйти в отставку, заявив, что Пашинян «был прав, он сам был не прав».

После конституционной реформы Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Серж Саргсян занимал пост президента с 2008-го по 2018 год.