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В Ереване начался марш по центру города
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В Ереване начался марш по центру города 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Sputnik
Утром в среду, 25 апреля, на Площади Республики в Ереване началась массовая акция протеста. Об этом сообщает News.am.
Депутат парламента Армении от фракции «Елк», один из лидеров оппозиции Никол Пашинян возглавил акцию.
Пашинян призвал граждан возобновить протесты из-за сорвавшихся переговоров с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном.
РИА Новости сообщает, что участники акции протеста начали несанкционированный марш по центру города.
Карапетян обвинял Пашиняна в том, что тот в одностороннем порядке выдвинул новые условия о формате переговоров, повестке и способе освещения встречи.
Пашинян, в свою очередь, счел, что правящая Республиканская партия Армении с помощью отставки Саргсяна решила сохранить власть.
Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. 16 апреля Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.
Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний, 23 апреля его выпустили на свободу. Саргсян в тот же день сообщил о решении уйти в отставку, заявив, что Пашинян «был прав, он сам был не прав».
После конституционной реформы Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Серж Саргсян занимал пост президента с 2008-го по 2018 год.
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