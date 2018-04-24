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Лукашенко оценил шансы на «майдан» в Белоруссии
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Лукашенко пообещал не допустить создание фундамента для «майдана» в Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет создан фундамент для проведения «майдана», пока он находится на посту главы государства. Об этом он сказал в послании Национальному собранию и народу Белоруссии.
Он отметил, что в СМИ постоянно обсуждается вопрос возможной корректировки Конституции Белоруссии, а также появляются заявления о том, что Лукашенко может назначить референдум по изменению её норм.
«Я никогда не действовал нечестно в отношении наших людей. И никогда на это не пойду. Я знаю, откуда я пришёл и как я победил на президентских выборах. Я обещаю: никогда не нарушу свою клятву, чего бы мне это ни стоило. Ибо будет как вчера в Армении», — приводит слова белорусского президента БЕЛТА.
Также он заявил, что не нужно рассчитывать на то, что в случае изменения Конституции будут созданы «фундаменты для наших майданов и майданутых».
«Этого в стране не будет, пока я президент», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал стратегическую задачу Белоруссии.
RT на русском: последние новости
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