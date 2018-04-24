Лукашенко оценил шансы на «майдан» в Белоруссии

Лукашенко пообещал не допустить создание фундамента для «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет создан фундамент для проведения «майдана», пока он находится на посту главы государства. Об этом он сказал в послании Национальному собранию и народу Белоруссии.

Он отметил, что в СМИ постоянно обсуждается вопрос возможной корректировки Конституции Белоруссии, а также появляются заявления о том, что Лукашенко может назначить референдум по изменению её норм.

«Я никогда не действовал нечестно в отношении наших людей. И никогда на это не пойду. Я знаю, откуда я пришёл и как я победил на президентских выборах. Я обещаю: никогда не нарушу свою клятву, чего бы мне это ни стоило. Ибо будет как вчера в Армении», — приводит слова белорусского президента БЕЛТА.

Также он заявил, что не нужно рассчитывать на то, что в случае изменения Конституции будут созданы «фундаменты для наших майданов и майданутых».

«Этого в стране не будет, пока я президент», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал стратегическую задачу Белоруссии.