Порядка 40% потребителей услуг ЖКХ в РФ готовы платить за «умный город»

"Мы провели социальный опрос, в том числе с использованием соцсетей, и пришли к выводу, что 40% потребителей готовы платить за «умный» город и иметь доступ к полезным сервисам", — сказала Солнцева.

По её словам, занятые люди, которым интересен, например, консьерж-сервис, готовы на увеличение платежей на 10-20%. Если мы говорим о среднестатистическом гражданине, то увеличение платы составит несколько рублей за квадратный метр.

"В среднем это порядка 25-30 рублей, это небольшие деньги. Очевидно, что людям за эти деньги хочется больше", — заметила она.