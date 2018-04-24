Жители ОАЭ получат туристические справочники о Казахстане

Для жителей Объединенных Арабских Эмиратов разработали туристический справочник о Казахстане . Он будет выпускаться большим тиражом, чтобы его можно было использовать как раздаточный материал, рассказали на третьем международном научно-практическом форуме «Шипажай» в Астане

«МИР 24» напоминает, что в конце 2017 года ОАЭ отменили визы для граждан Казахстана. Новый порядок начал действовать 10 марта текущего года.

«Казахстан и ОАЭ завершили внутригосударственные процедуры в соответствии с соглашением между двумя государствами об отмене визовых требований для граждан обеих стран, владельцев общегражданских паспортов, подписанным в мае 2017 года в Астане. Соглашение вступает в силу 10 марта 2018 года», — написал тогда официальный представитель МИД страны Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

В марте в ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ОАЭ страны заключили соглашение о взаимной защите инвестиций. Тогда же стороны подписали два рамочных соглашения об участии ОАЭ в капитале АО специальной экономической зоны «Морпорт Актау» и АО «Управляющая компания специальной экономической зоны „Хоргос — Восточные ворота“, два меморандума об условиях сотрудничества в строительстве комплекса по производству полиэтилена и относительно выкупа доли в заводе по производству полипропилена, а также договор об участии Казахстана во Всемирной выставке „ЭКСПО-2020“ в Дубае

Отметим, что в 2017 году торговля между Казахстаном и ОАЭ выросла в два раза — с 374 до 643 млн долларов.

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