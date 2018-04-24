Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии

«Что они творят в этой Сирии? Даже эти постоянные так называемые члены ООН. Уже и моего друга Антониу Гутерриша (генсек ООН) втянули в эту драку, он по миру поехал, начал делать заявления вместе с папой римским», — приводит его слова Tut.by.

Он заявил, что решение по Сирии должно быть простым — другие страны должны уйти из САР и дать возможность сирийскому народу самостоятельно определить свою судьбу.

«Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ей там. Прекратите использовать Сирию как полигон для испытаний и тренировок», — заявил Лукашенко.

В сентябре 2015 года Лукашенко критиковал западные страны, которые вместо того, чтобы признать ошибки, совершенные в Ираке ошибки, направили войска в Сирию. Позже он называл причиной волны миграции из Сирии «насаждение демократии» Европой.