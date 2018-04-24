Ещё
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал действия членов СБ ООН в Сирии, которые «тренируют там свои войска».
«Что они творят в этой Сирии? Даже эти постоянные так называемые члены ООН. Уже и моего друга Антониу Гутерриша (генсек ООН) втянули в эту драку, он по миру поехал, начал делать заявления вместе с папой римским», — приводит его слова Tut.by.
Он заявил, что решение по Сирии должно быть простым — другие страны должны уйти из САР и дать возможность сирийскому народу самостоятельно определить свою судьбу.
«Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ей там. Прекратите использовать Сирию как полигон для испытаний и тренировок», — заявил Лукашенко.
В сентябре 2015 года Лукашенко критиковал западные страны, которые вместо того, чтобы признать ошибки, совершенные в Ираке ошибки, направили войска в Сирию. Позже он называл причиной волны миграции из Сирии «насаждение демократии» Европой.
На этот раз, судя по всему, президент Белоруссии имеет в виду в том числе действия России в Сирии — неоднократно отмечалось, что для российских войск и техники сирийская операция стала своеобразным «испытательным полигоном». Это в том числе признавали российские власти.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко рассказал, как отправил автоматчиков «наводить порядок» на дороге Москва - Берлин Пашинян выразил готовность стать премьером Армении Лидер армянской оппозиции заявил о проблемах в отношениях с Россией
Комментарии28  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ376
Совет Европы пригрозил наказать Россию270
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»88
Минобороны показало «Зверей с Востока»47
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву73
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение