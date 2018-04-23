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Около 1400 грузовиков встали в очередь на выезде из Белоруссии в страны ЕС
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Около 1400 грузовиков встали в очередь на выезде из Белоруссии в страны ЕС 

РИА Новости 50 минут назад
МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Около 1,4 тысячи грузовых автомобилей стоят в очереди для оформления на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, сообщил в понедельник Государственный пограничный комитет.
По данным ведомства, выезда из республики в Литву в пункте пропуска «Каменный лог» ожидают более 360 грузовых автомобилей, в «Привалке» — более 230, «Котловке» — свыше 130, на КПП «Бенякони» — более 150.
Очереди из фур зафиксированы и на латвийском направлении: в «Григоровщине» на выезд из Белоруссии стоят более 260 большегрузов, в «Урбанах» — свыше 90. На белорусско-польской границе в «Берестовице» стоят более 80 грузовиков, ожидающих выезда в Польшу, в «Брузгах» — свыше 90.
Традиционно напряженная ситуация в пунктах пропуска на границе складывается в выходные дни на выезде грузовиков из Белоруссии в страны ЕС, особенно, на белорусско-литовской границе — как правило, на этом направлении в очередях стоят более 600 большегрузных автомобилей, а в отдельные дни их число может достигать 900.
Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько ранее пояснял, что периодически наблюдаемые большие очереди грузовых автомобилей на границе с Литвой образуются из-за желания перевозчиков сэкономить на топливе. По его словам, перевозчики выбирают маршрут в ЕС через белорусско-литовскую границу, потому что здесь они имеют возможность провозить в Евросоюз дешевое топливо в своих баках в пределах всего их объема, а этого им хватает для поездок по Европе, где топливо дороже. При въезде в Польшу действуют ограничения на провоз топлива.
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