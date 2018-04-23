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Правительство Армении ушло в отставку
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Правительство Армении ушло в отставку 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент Армении Армен Саркисян принял в понедельник, 23 апреля, отставку правительства, сообщается на сайте главы государства.
"Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения", — сообщается на сайте президента.
Ранее сообщалось, что временно исполняющим главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян.
Также ранее Серж Саргсян объявил об отставке с поста премьера Армении.
"Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — сказал политик.
Позже экс-премьер заявил, что он "был не прав".
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