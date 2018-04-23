Правительство Армении ушло в отставку

"Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения", — сообщается на сайте президента.

Ранее сообщалось, что временно исполняющим главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян

Также ранее Серж Саргсян объявил об отставке с поста премьера Армении.

"Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — сказал политик.

Позже экс-премьер заявил, что он "был не прав".