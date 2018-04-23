Глава МИД Армении призвал международное сообщество сдерживать военные планы Баку 

ЕРЕВАН, 23 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в понедельник призвал международное сообщество сдерживать возможные военные планы Азербайджана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.
"На фоне внутриполитических процессов в Армении Азербайджан стягивает военную технику, артиллерию и живую силу к линии соприкосновении огня в Нагорном Карабахе. Мы считаем возможной очередную военную авантюру со стороны Баку. Призываем международное сообщество сдерживать такие намерения и соблюдать договор о прекращении огня 1994-1995 годов", — отметил Налбандян. Он также добавил, что «армянский народ един и не допустит посягательств на Карабах».
Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, в понедельник подал в отставку на фоне усиливающихся акций протеста оппозиции. Митинги оппозиции с требованием отставки Саргсяна начались в Ереване 13 апреля. 22 апреля в ереванской гостинице Marriott была осуществлена попытка провести переговоры между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний, но в понедельник днем они были отпущены из СИЗО.