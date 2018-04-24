Выборы нового премьера Армении могут пройти 2 мая

ЕРЕВАН , 24 апр — РИА Новости . Выборы нового премьер-министра Армении могут пройти уже 2 мая по стандартной процедуре, заявил РИА Новости зампред постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека парламента Рустам Махмудян.

"Никак новых процедур не будет. Как и прежде, так и на этот раз парламентские фракции в семидневный срок (после отставки правительства) предложат кандидатуры на пост премьера. А затем, в силу закона, созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая", — сказал Махмудян.

В соответствии с регламентом парламента, вопрос избрания премьер-министра обсуждается на следующий день после истечения срока выдвижения кандидатур.

Правительство Армении ушло в отставку 23 апреля — следовательно, срок выдвижения кандидатов истекает 1 мая. Правительство формируется в 15-дневный срок после назначения премьер-министра.

Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян . Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.