К протестующим в Ереване присоединились люди в военной форме

Сообщается, что они не вооружены и отказываются от комментариев.

Министерство обороны страны осудило участие военнослужащих миротворческой бригады в акциях протеста и пообещало принять меры в отношении присоединившихся к протестам военных, которые самовольно оставили воинские части.

Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что в стране не придется вводить режим чрезвычайного положения из-за протестных акций.

В Армении десятый день продолжаются массовые протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате референдума 2015 года страна перешла к парламентской форме правления. Саргсян был избран президентом в 2008 году и переизбран на второй срок в 2013-м.