Сербы получат от Белоруссии МиГ-29 

В воскресенье сербский министр обороны Александр Вулин заявил, что Белоруссия передаст их стране в рамках военно-технической помощи четыре истребителя МиГ-29.
Известно, что во время своего рабочего визита в Москве Вулин также обсуждал с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу возможность поставки четырёх боевых вертолёта Ми-35, четырёх транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.
Тогда же он и сообщил о передаче Белоруссией истребителей.
«В Белоруссии мы получили четыре самолета МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы по той же модели, как и шесть самолетов, полученных от Российской Федерации. По договоренности президента (Сербии Александра. — Прим. ред.) Вучича и президента (Белоруссии Александра. — Прим. ред.) Лукашенко Белоруссия нам передала в дар самолеты, и мы очень благодарны за это», — цитирует газета «Политика» главу Минобороны Сербии.