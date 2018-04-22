Сербы получат от Белоруссии МиГ-29

В воскресенье сербский министр обороны Александр Вулин заявил, что Белоруссия передаст их стране в рамках военно-технической помощи четыре истребителя МиГ-29.

Известно, что во время своего рабочего визита в Москве Вулин также обсуждал с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу возможность поставки четырёх боевых вертолёта Ми-35, четырёх транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.

Тогда же он и сообщил о передаче Белоруссией истребителей.