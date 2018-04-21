Лукашенко призвал белорусов «переходить на вина»

В стране должны привыкать к европейскому варианту потребления вин, а не выпивать за раз по литру водки, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе республиканского субботника, сообщает информационное агентство БЕЛТА.

"Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин", — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси призвал отучать население от потребления самогона и других крепких напитков.