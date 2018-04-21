Парламент Азербайджана утвердил нового премьера

Кандидатура, предложенная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым , была утверждена единогласно.

11 апреля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Ильхам Алиев с 86,02% голосов избирателей.