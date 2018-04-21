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Парламент Азербайджана утвердил нового премьера
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Парламент Азербайджана утвердил нового премьера 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова на пост премьер-министра, сообщает РИА «Новости».
Кандидатура, предложенная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была утверждена единогласно.
11 апреля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Ильхам Алиев с 86,02% голосов избирателей.
Подробнее о том, почему в Азербайджане были перенесены выборы президента, читайте в материале "Газеты.Ru".
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