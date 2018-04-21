А. Лукашенко: сотрудничество Беларуси с Кубой имеет огромный потенциал 

Минск, 21 апреля /Синьхуа/ — Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост председателя Государственного совета и Совета Министров Республики Куба. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.
"Уверен, что Вы сумеете сохранить и приумножить достижения Революции, стать надежной опорой для героического кубинского народа в защите его интересов, успешно отстаивать на международной арене право страны на самостоятельное развитие", — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что между Беларусью и Кубой сложились особые, союзнические отношения. «Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Совместными усилиями мы достигнем еще более высоких результатов в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия», — отметил А. Лукашенко.
Он также адресовал поздравительное послание первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулю Кастро, в котором поздравил его и кубинский народ с успешным завершением электорального процесса и избранием нового руководителя государства. —0—