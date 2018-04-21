А. Лукашенко: сотрудничество Беларуси с Кубой имеет огромный потенциал

"Уверен, что Вы сумеете сохранить и приумножить достижения Революции, стать надежной опорой для героического кубинского народа в защите его интересов, успешно отстаивать на международной арене право страны на самостоятельное развитие", — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что между Беларусью и Кубой сложились особые, союзнические отношения. «Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Совместными усилиями мы достигнем еще более высоких результатов в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия», — отметил А. Лукашенко.