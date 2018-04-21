Десантники РФ, Сербии и Белоруссии договорились о задачах предстоящих совместных учений

Сербии и МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Представители оборонных ведомств России Белоруссии договорились о задачах предстоящих совместных тактических учений «Славянское братство — 2018», сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Военные эксперты в ходе работы согласовали тематику предстоящих российско-белорусско-сербских учений и обсудили вопросы, касающиеся совместной подготовки воинских подразделений для ведения учебно-боевых действий при выполнении контртеррористических задач в условиях информационного воздействия", — сказали в российском военном ведомстве , добавив, что встреча прошла в Новороссийске

Представители военных ведомств также договорились о месте и времени проведения второй конференции, на которой будет утвержден замысел и согласован характер действий подразделений, привлекаемых к участию в учениях.

Совместные тактические учения «Славянское братство — 2018» пройдут в июне в районе Новороссийска.

В 2017 году «Славянское братство» проходило на полигоне «Брестский» на территории Белоруссии. В учениях приняли участие более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Были задействованы также военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.