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Пограничники Таджикистана ликвидировали 3 афганских наркодилеров
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Пограничники Таджикистана ликвидировали 3 афганских наркодилеров 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 20 апреля /Синьхуа/ — По информации из Душанбе, пресс-центр Главного управления пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности /ГНКБ/ Таджикистана сегодня сообщил, что пограничники Таджикистана 19 апреля на границе Таджикистана с Афганистаном ликвидировали 3 наркодилеров.
Представитель пресс-центра Главного управления пограничных войск ГНКБ сообщил СМИ, что вооруженная группа, состоящая из 6-7 наркодилеров, вчера пересекла границу и проникла в Таджикистан. После того, как ее обнаружили пограничники, завязалась перестрелка. 3 наркодилера были убиты, еще 1 ранен, остальные бежали обратно на территорию Афганистана.
За последний год это уже третья перестрелка между таджикскими пограничниками и наркодилерами в приграничных регионах. В предыдущих 2-х боестолкновениях было убито 5 наркодилеров. —0—
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