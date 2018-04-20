Пограничники Таджикистана ликвидировали 3 афганских наркодилеров

Астана , 20 апреля / Синьхуа / — По информации из Душанбе, пресс-центр Главного управления пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности /ГНКБ/ Таджикистана сегодня сообщил, что пограничники Таджикистана 19 апреля на границе Таджикистана с Афганистаном ликвидировали 3 наркодилеров.

Представитель пресс-центра Главного управления пограничных войск ГНКБ сообщил СМИ, что вооруженная группа, состоящая из 6-7 наркодилеров, вчера пересекла границу и проникла в Таджикистан. После того, как ее обнаружили пограничники, завязалась перестрелка. 3 наркодилера были убиты, еще 1 ранен, остальные бежали обратно на территорию Афганистана.

За последний год это уже третья перестрелка между таджикскими пограничниками и наркодилерами в приграничных регионах. В предыдущих 2-х боестолкновениях было убито 5 наркодилеров. —0—