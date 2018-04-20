16 участников акций оппозиции задержаны в Ереване

Полиция задержала 16 участников акций оппозиции в Ереване

Полиция Армении приступила к новым задержаниям участников акций протеста оппозиции в Ереване — в отделы полиции по состоянию на 09:00 (08:00 мск) пятницы доставлено 16 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник управления информации и по связям с общественностью ведомства полковник Ашот Агаронян.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, среди задержанных — один из инициаторов акций протеста Давид Санасарян, пытавшийся блокировать движение на площади Республики.

Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян в пятницу утром призвал своих сторонников "парализовать движение всего Еревана".

По данным полиции, напряженная обстановка складывается в эти минуты на улице Гюльбенкян, где сторонники Пашиняна блокировали движение машинами. Полиция пытается убрать машины с проезжей части дороги.