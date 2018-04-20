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Участники комитета начальников штабов СНГ обсудят угрозы военной безопасности
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Участники комитета начальников штабов СНГ обсудят угрозы военной безопасности 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Очередное заседание комитета начальников штабов вооружённых сил восьми стран СНГ пройдет в пятницу в Казани, сообщает Минобороны России.
"Заседание пройдёт под председательством начальника Генерального штаба Вооружённых сил России — первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова. Планируется участие восьми делегаций оборонных ведомств государств — участников СНГ", — говорится в сообщении.
В частности, в Казань приедут представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
"В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ", — уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, планируется обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес.
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