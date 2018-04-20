Участники комитета начальников штабов СНГ обсудят угрозы военной безопасности

КАЗАНЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Очередное заседание комитета начальников штабов вооружённых сил восьми стран СНГ пройдет в пятницу в Казани, сообщает Минобороны России

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В частности, в Казань приедут представители Азербайджана

"В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ", — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, планируется обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес.