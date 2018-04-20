Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации 

КАЗАНЬ, 20 апр — РИА Новости. Генеральные штабы стран СНГ намерены сотрудничать в области применения беспилотной авиации, в том числе в противодействии ей, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.
На заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казань приехали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — сказал Герасимов.
Кроме того, в ходе заседания начальники генеральных штабов заслушали информацию об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии. Также было проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ в 2017 году.
"Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств имеет хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений", — заключил Герасимов.