Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казань приехали представители Азербайджана

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — сказал Герасимов.

Кроме того, в ходе заседания начальники генеральных штабов заслушали информацию об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии . Также было проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ в 2017 году.

"Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств имеет хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений", — заключил Герасимов.